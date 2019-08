Exclusief voor abonnees 61% meer verkeersslachtoffertjes op vrijdagavond dan op maandagochtend 28 augustus 2019

00u00 0

Meer dan vier op de tien kinderen die tussen 2014 en 2018 betrokken waren bij een ongeval, waren op weg van of naar school. Dat blijkt uit een statistische analyse van verkeersinstituut Vias. Terug naar huis gaan is anderhalve keer gevaarlijker dan het traject naar school. En ook hoe verder de week vordert, hoe hoger het risico. Zo zijn er 61% meer slachtoffers op vrijdagavond dan op maandagochtend. De vermoeidheid en het feit dat iedereen blij is dat de schoolweek achter de rug is, spelen hierbij zeker een rol. Ook op woensdagmiddag is het risico groter, wanneer alle kinderen de school op hetzelfde moment verlaten. Dat brengt meer verkeer met zich mee en ongebruikelijke interacties met andere weggebruikers op dat uur. Vanaf de leeftijd van 12 jaar stijgt het aantal slachtoffers. Dat is de leeftijd waarop ze voor het eerst zelfstandig naar school gaan. Ook 16-jarigen hebben meer ongevallen, vaak omdat ze dan voor het eerst met een brommer rijden. (MAC)

