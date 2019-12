Exclusief voor abonnees 61. Ben Weyts: Het pateeke smaakte Plaats 61: Ben Weyts Redactie

20 december 2019

00u00 0

Theo Francken, Gwendolyn Rutten... maar Ben Weyts (49) als de nieuwe onderwijsminister? Daar hadden weinigen hun geld op ingezet. Hijzelf evenmin. Maar hij leidde het onderhandelingsteam over onderwijs en kreeg de smaak te pakken. Of zoals hij het zelf zegt: "Ik beet in het pateeke en het smaakte me." Onderwijs is de belangrijkste maar ook de lastigste Vlaamse portefeuille. En de opdracht van Weyts is niet van de poes: 'make ons onderwijs great again', want het niveau boert achteruit. Toch een andere opdracht dan zorgen voor dieren en onze wegen. In zijn voordeel spreekt dat hij compromissen kan sluiten en oplossingen kan vinden. Kijk naar de Oosterweelverbinding. En tussendoor mag hij nog steeds geven om het welzijn van de dieren, de sporters en de Vlaamse rand. We zijn benieuwd of het pateeke nog smaakt, over vijf jaar. (IVDE)

