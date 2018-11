61 Banksy's in beslag genomen in Brussel 24 november 2018

00u00 0

Gerechtsdeurwaarders hebben donderdagmiddag 61 werken van de kunstenaar Banksy in beslag genomen in de Brusselse Molièrewijk. Die werden er zonder toestemming van de eigenaar tentoongesteld. Op initiatief van Strokar Inside, een internationaal streetartplatform, waren de werken van de Britse graffitikunstenaar sinds 8 november te bewonderen in het oude Delhaizegebouw aan de Waterloosesteenweg. Strokar kreeg de reproducties via het Duitse bedrijf On Entertainment, maar dat zou geen toestemming hebben gekregen. (DCFS)