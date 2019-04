Exclusief voor abonnees 60% 10 april 2019

De sterren staan goed voor Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Op basis van de historische resultaten in de Europese competities heeft Tottenham na de 1-0 60% kans om door te stoten. Wat daarnaast een opsteker is voor de Spurs, is dat Manchester City nog nooit een wedstrijd tegen een Engelse tegenstander kon winnen in Europa. Nog meer dan Tottenham lijkt Liverpool zich te mogen opmaken voor de halve finale: ze hebben 83% kans om het te halen, zelf gaven ze in de knock-outfase nooit een 2-0 uit handen in de terugmatch. (PJC)