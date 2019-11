Exclusief voor abonnees 600 ton afval langs wandelweg 20 november 2019

00u00 0

Wie in Schoonaarde (Dendermonde) gaat wandelen, kan tussen het groen plots op een gigantisch stort stoten. Op een privéterrein ligt volgens een schatting van OVAM liefst 600 ton oude kleding, schoenen en vodden. Al járen, zo blijkt. "In maart 2017 werd er een klacht ingediend bij de milieudienst", zegt schepen van Milieu Marius Meremans (N-VA), maar toch ligt het vuil er nog altijd. "Er werd een proces-verbaal opgesteld en de eigenaar is al twee keer aangemaand om de boel op te ruimen, maar hij gaf daaraan geen gehoor." Intussen loopt een juridische procedure, want de man - die vroeger oude kleding inzamelde, maar nadat hij die activiteit had stopgezet alles op het terrein dumpte - heeft beroep aangetekend tegen de opruimkosten. (DND)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu