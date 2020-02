Exclusief voor abonnees 600 miljoen euro verloren aan AXA Bank 21 februari 2020

AXA zag zijn nettowinst vorig jaar met 75% stijgen tot 3,9 miljard euro. Die vooruitgang was grotendeels het gevolg van een waardevermindering van 3 miljard euro die het verzekeringsconcern in 2018 moest doen op zijn participatie in Equitable Holdings, wat niet in diezelfde orde het geval was in 2019. Daarentegen keek het toen wel aan tegen een minwaarde van 600 miljoen euro, op de verkoop van AXA Bank Belgium aan Crelan. Voorts zorgde de verkoop van Equitable Holdings voor een bijkomend verlies van eveneens 600 miljoen euro.

AXA Bank zelf zegt intussen vorig jaar haar operationeel resultaat voor belastingen met 13% te hebben verhoogd naar 92 miljoen euro.

