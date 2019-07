Exclusief voor abonnees 600 kilometer hekken nodig tegen wolven 11 juli 2019

Om het kleinvee van Belgische boeren te beschermen tegen de wolven Naya, Gust en hun nakomelingen, is zo'n 600 kilometer omheining nodig. Dat zegt het Wolf Fencing Team Belgium, een initiatief van Natuurpunt en WWF. Het team bestaat ondertussen al uit een honderdtal vrijwilligers die boeren gratis helpen de afrastering te plaatsen. Het eerste hek zal in het weekend van 20 en 21 juli opgericht worden op een terrein in Peer. (SPK)