Exclusief voor abonnees 600 IS-terroristen ontsnapt sinds Turks offensief, zegt Syrisch kopstuk 25 oktober 2019

Sinds het Turkse offensief in het noorden van Syrië zijn daar al 600 IS'ers uit gevangenissen ontsnapt. Dat heeft een kopstuk van de Syrische Democratische Raad (SDC), het politieke bestuur van de Syrische Koerden, verklaard tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse parlement. Het cijfer dat Ilham Ahmed vermeldde, ligt zes keer hoger dan wat het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken eerder had geraamd. Ogenschijnlijk slaat het uitsluitend op mannen, want Ahmed zei ook dat er onder de ontsnapten zes uit Frankrijk zijn en twee uit België - wat eerdere berichten over twee Belgische mannen bevestigt, maar geen rekening houdt met de (minstens) drie Belgische vrouwen die eveneens ontkomen zijn. (GVV)

