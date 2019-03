600 burgerlijke partijen mogen strafdossier over aanslagen inkijken 20 maart 2019

600 burgerlijke partijen mogen het dossier over de aanslagen in België op 22 maart 2016 inkijken. Ze hebben uitleg gekregen over de procedure die ze daarvoor moeten volgen. Een kopie van het dossier kunnen de burgerlijke partijen nog niet krijgen, aangezien het onderzoek nog steeds loopt. Intussen worden de belangrijkste stukken van het dossier al vertaald in negen talen.

