600 Belgische goudstukken gevonden bij sloop Franse woning 11 juni 2018

00u00 0

Een schat van 600 Belgische goudstukken is afgelopen week aangetroffen bij de sloop van een woning in het dorpje Pont-Aven, in het westen van Frankrijk. De goudstukken zouden 150 jaar oud en zo'n 100.000 euro waard zijn. Werklui die woensdag bezig waren met de afbraak van een onbewoond huis, troffen een object aan dat leek op een granaat. Toen ze ermee schudden, hoorden ze wat rinkelen. Uiteindelijk bleek het om 600 Belgische goudstukken uit 1870 te gaan, met de beeltenis van koning Leopold II. De politie werd op de hoogte gebracht. De eigenaar van het huis zegt niet verrast te zijn, "omdat zijn grootvader een verzamelaar was". Volgens de Franse wet komt de schat voor de helft toe aan de vinders en voor de helft aan de eigenaar van het terrein waar de vondst gedaan werd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN