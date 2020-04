Exclusief voor abonnees 600.000 euro voor afgebrand natuurgebied 25 april 2020

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en Antwerps gouverneur Cathy Berx brachten gisteren een bezoek aan het natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout. Dat werd woensdag getroffen door een zware brand. "Ze beloofden beiden steun om De Liereman erbovenop te helpen en de hulpverlening bij incidenten in de toekomst nog efficiënter te laten verlopen", zegt burgemeester Bob Coppens (N-VA). "Er is een voorlopige raming gemaakt van 600.000 euro", aldus minister Demir.