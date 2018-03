600.000 beeldjes zetten, dat duurt wel even 30 maart 2018

Kunstenaar Koen Vanmechelen zet in provinciaal domein De Palingbeek in het West-Vlaamse Zillebeke één van de laatste beeldjes neer van zijn project 'ComingWorldRememberMe' (CWRM) - en dat heeft behoorlijk wat tijd gekost, want er waren in totaal 600.000 kleibeeldjes te plaatsen. "Het idee is wat uit de hand gelopen", lacht gedeputeerde Myriam Vanlerberghe, die voor de provincie het project ondersteunde. De zogenaamde 'land art-installatie' symboliseert de 600.000 slachtoffers die in WO I op Belgische bodem vielen. Ze worden 'uitgespuwd' door een gigantisch ei, van de hand van Vanmechelen. De beeldjes zelf werden dan weer door vrijwilligers gemaakt. Die deden er drie jaar over. Het plaatsen van de beeldjes is al begonnen in februari, aan een tempo van 12.000 per dag. (CMW)

