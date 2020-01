Exclusief voor abonnees 60% opsporingsberichten binnen het jaar opgelost 08 januari 2020

De federale politie lost ruim zes op de tien zaken waarvoor een opsporingsbericht werd verspreid binnen het jaar op. Van de 444 opsporingsaffiches in 2019 kon de politie er in hetzelfde jaar al 281 intrekken. Meer dan de helft van de opsporingsberichten (252) gaan over mensen die als vermist zijn opgegeven. In die zaken vindt de politie de vermiste in negen op de tien gevallen terug. "Het is normaal dat opsporingsberichten over vermiste personen het snelst worden opgelost", zegt commissaris Alain Martens in de Sudpresse-kranten. Hij is verantwoordelijk voor de dienst die opsporingsberichten maakt. "Het gaat vooral om mensen die depressief zijn of die bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer hebben. Door het inzetten van onder meer een helikopter of honden kunnen we snel vooruitgang maken in zo'n dossier."

