60% meer pakjes op Cyber Monday 30 november 2018

De kortingdagen Black Friday en Cyber Monday hebben ook bpost serieus aan het werk gezet. De marktleider voor pakjesbezorging in ons land verwerkt op een gewone dag gemiddeld 190.000 pakjes. Op Black Friday waren dat er 232.000, ofwel 22% meer. De écht grote piek volgde de maandag nadien, op Cyber Monday. Toen werden liefst 304.000 pakketjes (+60%) verwerkt - wellicht ook nog veel bestellingen in het kader van Black Friday, want die actie duurde bij veel webwinkels een heel weekend. Ook in de dagen daarna bleven de aantallen hoog.