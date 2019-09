Exclusief voor abonnees 60 gokkende agenten bijna bestraft 26 september 2019

Een 60-tal Antwerpse politiemensen weet in het komende halfjaar of ze beboet worden voor gokken op het internet. Ze riskeren tot 200.000 euro te moeten betalen. De praktijken kwamen aan het licht tijdens het onderzoek naar de groep agenten die mensen zonder papieren hadden gearresteerd en beroofd. Het zestigtal bleek geld te hebben ingezet op goksites, wat verboden is voor politiemensen en magistraten. De dossiers werden overgemaakt aan de Kansspelcommissie, maar die was sinds januari in lopende zaken. "Alle dossiers zullen de komende zes maanden afgehandeld worden", aldus minister van Justitie Koen Geens (CD&V). (CMG)