Exclusief voor abonnees 60 dagen in bed voor 16.500 euro: NASA zoekt u 28 maart 2019

00u00 0

Wil u eens wekenlang in bed blijven en er nog 16.500 euro voor krijgen ook? Ruimtevaartorganisaties NASA en ESA zijn op zoek naar 24 vrijwilligers - 12 mannen en 12 vrouwen - die voor een experiment twee maanden lang moeten liggen, óók als ze naar het toilet moeten of zich wassen. Zo wil men beter begrijpen hoe een langdurig ruimteverblijf astronauten kan beïnvloeden. Het experiment wordt best niet onderschat, want de proefkonijnen zullen op termijn sowieso last krijgen van spierverlies. Maar de ruimtevaartorganisaties voorzien naast de vergoeding wel entertainment (tv, films, videogames,...) en leesmateriaal in het German Aerospace Center (DLR) van Keulen. De kandidaten moeten Duits spreken, tussen 24 en 55 jaar oud zijn, én uiteraard gezond zijn.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen