60% akkoord met minder loon bij flexibelere werktijd 25 juli 2018

Enkel een mooi loon volstaat niet langer. Zes op de tien Vlaamse werknemers willen ook flexibele werkuren, vakantiegeld, maaltijdcheques of de mogelijkheid om van thuis uit te werken én zijn bereid daarvoor een stukje van hun salaris af te geven. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van rekruteringsbureau Robert Half. Het zijn vooral pas afgestudeerden die qualitytime met vrienden en familie even belangrijk achten als werkplezier. Arbeidseconomen kijken niet vreemd op van die tendens. "De jonge generatie vindt het belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen werk en privé. Vroeger was het altijd eerst werk, dan privé. Nu willen ze zelf hun agenda bepalen", zegt Stijn Baert (UGent) in 'Het Nieuwsblad'. Bovendien zijn er steeds meer gezinnen waar beide partners gaan werken. En zouden we wat graag de files omzeilen door een dagje intensief thuis te werken. (FT)

