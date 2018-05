60.000 studiebeurzen meer dit schooljaar 26 mei 2018

Dit schooljaar kregen al meer dan 310.000 kinderen en studenten een studietoelage, dat zijn er 60.000 meer dan vorig jaar. Dat komt omdat de toelagen vaker automatisch toegekend worden aan wie er recht op heeft. Voor wie het toch moet aanvragen, is de procedure een pak eenvoudiger geworden. "Er is nu een heel eenvoudig aanvraagformulier, een verbeterd digitaal loket en heldere communicatie van onze administratie", zegt de minister van Onderwijs, Hilde Crevits. Ouders of studenten zien het geld ook sneller op hun rekening verschijnen: in minder dan 2 maanden tijd, in plaats van minstens 3 maanden vroeger. Crevits voorziet dit jaar 180 miljoen euro voor studietoelagen, 23 miljoen meer dan in 2014. Wie voor dit jaar nog een beurs wil aanvragen, moet snel zijn: het kan nog tot 1 juni, via www.studietoelagen.be. (ARA)

