Opmerkelijk is dat de winnaars van de voorbije zes edities telkens uit een ander land komen. In 2013 was de Zwitser Fabian Cancellara aan het feest. Nadien mochten ook de Slovaak Peter Sagan (2014), de Welshman Geraint Thomas (2015), de Pool Michal Kwiatkowski (2016), de Belg Greg Van Avermaet (2017) en de Nederlander Niki Terpstra (2018) het zegegebaar maken.

