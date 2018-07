6 uur aanschuiven bij 30 graden: da's smeren, smeren, smeren 02 juli 2018

Sheeran houdt niet van vips op zijn concerten, en dus was ook gisteren elke fan gelijk voor de wet. Wie eerst binnen was, kreeg dus de beste plaats. Zijn optreden begon pas om 21 uur, maar toen zes uur voordien de deuren opengingen, stonden de fans al rijen dik aan te schuiven bij een broeierige 30 graden. "Alles voor Ed", klonk het terwijl de zonnecrème kwistig over bezwete lichamen werd gesmeerd. Gelukkig konden de fans wat afkoelen door de waterbenevelaars aan de inkom, en binnen stonden er fonteintjes en werd er water uitgedeeld. Wie dorst had, moest wel z'n felbegeerde plekje voor het podium weer verlaten. Dé oplossing? "Om de beurt gaat iemand drank halen en lassen we een plaspauze in. Maar slechts één iemand van de groep mag weg, voor de zekerheid."

