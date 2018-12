6 ton koper uit één bedrijf gestolen 06 december 2018

Bij recyclagebedrijf Alfamet in Dendermonde is afgelopen weekend zes ton koper ter waarde van minstens 24.000 euro gestolen. De feiten raakten pas gisteren bekend. De daders waren meer dan vijf uur op het terrein. Voor ze inbraken, gingen ze een vrachtwagen stelen bij de buren. Daarna gebruikte één van de daders een slijpschijf om een poort open te krijgen. Eens binnen, nam hij een grote bandenkraan en reed hij de omheining waar 11.000 volt op zat aan flarden. Daarop kon de vrachtwagen naar binnen gereden en volgeladen worden. De daders werden gefilmd, maar droegen bivakmutsen. Het parket onderzoekt de zaak. De gestolen vrachtwagen werd intussen leeg teruggevonden in Nederland. (KBD)