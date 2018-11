6 supporters Standard in Nederlandse cel 12 november 2018

Acht supporters van voetbalclub Standard Luik zijn vrijdag opgepakt bij de Nederlandse competitiewedstrijd FC Den Bosch-FC Twente. De acht hadden vuurwerk gegooid naar de politie en vernielingen aangericht, nadat bleek dat ze het stadion van Den Bosch niet in mochten. "Ze hadden geen tickets bij", klinkt het bij de Nederlandse politie, die de supportersbus, waarmee de acht naar ons land wilden terugkeren, eerst liet omrijden via het commissariaat. Daar spendeerden de acht supporters een nacht achter de tralies, maar gisteren werden twee van hen vrijgelaten. "De verdenking van openlijke geweldpleging geldt voor deze twee niet langer", klonkt het bij de Nederlandse politiewoordvoerder. Wanneer de zes anderen vrijkomen, is niet duidelijk. (KSN)

