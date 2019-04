Exclusief voor abonnees 6 op 6 bij start play-off 1? In 2016 mondde dat uit in titel 06 april 2019

Nooit startte Club Brugge beter aan de play-offs. Zes op zes en zes doelpunten. En dit terwijl de Bruggelingen al een - voor hen - aartsmoeilijke verplaatsing achter de rug hebben. Blauw-zwart slaagde er slechts één keer eerder in om de nacompetitie met twee overwinningen te openen. Dat gebeurde in het seizoen 2015-2016, waarin Club uiteindelijk kampioen werd onder Preud'homme. Toen won Brugge eerst van KV Oostende (0-1) om vervolgens in eigen huis AA Gent te verslaan (2-0). (TTV)