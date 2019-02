6 op 10 willen op 60 jaar met pensioen 13 februari 2019

Meer dan 6 op de 10 Vlamingen willen op hun 60ste of vroeger met pensioen - en dat terwijl de wettelijke pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 66 jaar (tegen 2025) en 67 jaar (tegen 2030). "Veel mensen spreken graag over 'Na mijn pensioen wil ik...', maar als je pas op je 67ste kan stoppen, komen die wensen en dromen in het gedrang", zegt Sara De Gieter, arbeidspsychologe aan de VUB. "Er is dus flexibiliteit nodig, zodat je gedurende je hele carrière af en toe wat gas kan terugnemen. De overheid organiseert dat nu al via bijvoorbeeld via tijdskrediet." Bart Croes van VBO benadrukt dat niet elke Belg straks tot 67 moet werken. "De effectieve loopbaanduur om een volledig pensioen te ontvangen, blijft 45 jaar. Het klopt dus niet dat iemand die op zijn 18de de arbeidsmarkt betreedt 49 jaar moet werken. De gemiddelde Belg begint op zijn 22ste te werken. Tel daar de loopbaanvoorwaarde bij op en je komt aan 67."

