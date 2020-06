Exclusief voor abonnees 6 op 10 overleefden intensieve zorg 06 juni 2020

Sinds het begin van de coronacrisis in ons land is 22% van de patiënten die opgenomen werden in het ziekenhuis, overleden. Bij wie op de afdeling intensieve zorg belandde, is dat 42% - bijna zes op de tien overleefden het dus. Bij patiënten die onder kunstmatige beademing werden geplaatst, lag de sterftegraad op 57%. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano. "Dit toont de ernst van het virus", zegt interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem. Volgens hem zijn de statistieken vergelijkbaar met die in andere landen zoals China en de VS. "Er was geen mogelijkheid om beter te doen."

