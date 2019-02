6 op 10 krijgen hulp ouders bij aankoop eerste woning 18 februari 2019

Zes op de tien jongvolwassenen (18 tot en met 34 jaar) krijgen financiële steun van hun ouders bij de aankoop van hun eerste woning, zo blijkt uit onderzoek van AXA. Dat zijn er evenveel als twee jaar geleden. Meestal (57%) schenken mama en papa het bedrag in één keer, zodat hun kind bijvoorbeeld een grotere eigen inbreng op tafel kan leggen bij de bank. In één op de drie gevallen bedraagt de financiële steun 20% of meer van het totale aankoopbedrag van de woning. Doorgaans wordt niet verlangd dat de som later terugbetaald wordt.