6 op 10 huishoudens verliezen geld door corona 22 mei 2020

00u00 0

Ruim zes op de tien Belgische huishoudens verloren al geld door de coronacrisis, blijkt uit een enquête van Test Aankoop bij ruim 1.000 mensen tussen 18 en 74. Gemiddeld gaat het om 1.626 euro. Loonverlies is de grootste boosdoener: 35% van de Belgische huishoudens zag zo gemiddeld 1.571 euro door de vingers glippen. Een kwart kon geen vergoeding krijgen voor één of meer geschrapte reizen (722 euro), 21% voor één of meer culturele evenementen (273 euro), 16% voor één of meer sportevenementen (73 euro) en 8% voor een familieceremonie (500 euro). 10% leed huurverlies (816 euro). Als je de cijfers extrapoleert naar de Belgische bevolking bedraagt het totaalverlies 4,9 miljard voor gezinnen die een negatieve impact kenden. De gevolgen zijn zwaar: 11% zegt dat het nu 'moeilijk' of 'onmogelijk' is om gezondheidszorg te betalen. In 2019 was dat maar 7%.

