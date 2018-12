6 OP 10 gingen er dit jaar financieel op achteruit 31 december 2018

00u00 0

Voor meer dan de helft van de Vlamingen en hun familie was 2018 een financieel slecht jaar. 61% ging er het afgelopen jaar financieel op achteruit, zo blijkt uit 'De Grote Peiling' die Ipsos uitvoerde bij meer dan 2.500 Belgen in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. In Wallonië was dat zelfs 73%. Amper 20% van de Vlamingen is hoopvol en verwacht beterschap in het komende jaar. 60% voorziet in 2019 geen evolutie in zijn financiële situatie, 20% denkt zelfs dat die verder zal verslechteren.