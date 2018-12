6 op 10 druggebruikers die in ziekenhuis belanden, zijn vrouwen 03 december 2018

Elke dag belanden gemiddeld 17 Belgen in het ziekenhuis door druggebruik. In 2016 - de meest recente cijfers - ging het in totaal om 6.361 gebruikers, een stijging van 7 procent in twee jaar tijd. Bij 63 procent van de opnames gaat het om vrouwen - en dat terwijl mannen meer en vaker drugs gebruiken. Dat verklaren experts doordat drugs doorgaans hevigere effecten hebben bij vrouwen en doordat zij minder snel hulp zoeken, vaak uit angst om hun kinderen te verliezen. (SSB/ARA)