6 op 10 dierenbeulen niet vervolgd 13 februari 2018

Dierenmishandeling blijft in ons land meestal onbestraft. In 2015 en 2016 kwamen meer dan 4.000 gevallen binnen op de Belgische parketten, maar 6 op de 10 gevallen werden geseponeerd. Tot een veroordeling kwam het slechts 235 keer. Vlaams minister van Dierenwelzijn Weyts wil dat de parketten strenger optreden. "Kleinere zaken worden nu afgehandeld door onze eigen inspectie, met een administratieve boete", zegt hij. "Daardoor ontlasten we de parketten, maar dan moeten ze wel echt vervolgen als het nodig is. Elk parket heeft intussen ook een aanspreekpunt dierenwelzijn." Dierenrechtenorganisatie GAIA eist beterschap. "Ook de rechters bedekken dit fenomeen te vaak met de mantel der liefde", luidt het. "De mishandelaars worden beter beschermd dan de dieren zelf."

