Exclusief voor abonnees 6 mogelijkheden gemist: "Deden alles zoals gevraagd, alleen..." 19 september 2019

Dennis, Ricca, Okereke, Openda... Kansen in overvloed voor Club Brugge, maar niemand die zich gisteren efficiënt genoeg toonde. "Enkel het laatste stukje ontbrak vandaag", zuchtte aanvoerder Ruud Vormer. "We deden alles wat de coach ons had gevraagd: goed de hoeken induiken, bijsluiten en voldoende kansen creëren. Alleen wou de bal er niet in." Het is nochtans één van de vaste geboden in de Champions League: wees immer efficiënt. Ook vorig seizoen vloekte blauw-zwart achteraf meermaals dat het opgelegde kansen liet liggen. Na één speeldag is het dit jaar opnieuw van dat. "Ik ben daarover niet gefrustreerd, wel ontgoocheld", vertelde Hans Vanaken. "De weinige mogelijkheden die je krijgt in Europa moet je afmaken. En dat hebben we jammer genoeg nagelaten. Vooral Dennis kwam dicht bij een doelpunt in de eerste en tweede helft. Dat zijn momenten die je moet pakken." Ook Openda kreeg er, op aangeven van Deli, eentje net voorbij het uur. "Ik besef dat ik er meer mee had kunnen doen. Maar ik kreeg een duwtje in de rug en kon mijn schot niet voldoende controleren." (VDVJ)

