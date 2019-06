Exclusief voor abonnees 6 miljoen voor Tomiyasu? Onvoldoende 20 juni 2019

Het Italiaanse Bologna uit de Serie A deed een bod van zes miljoen euro op de Japanse centrale verdediger Takehiro Tomiyasu. Te ver onder de vraagprijs van 10 miljoen, en dus sloeg STVV het bod af. Volgens voorzitter David Meekers is er nog interesse van drie andere Italiaanse clubs uit de hoogste klasse. De gesprekken met de ervaren Japanse keeper Daniel Schmidt van Vegalta Sendai verlopen intussen positief. Bedoeling is dat hij op Stayen de concurrentie aangaat met Kenny Steppe. Intussen heeft STVV voor het eerst in zijn bestaan met Kristof Vandervelpen een fulltime greenkeeper in dienst genomen. (FKS)