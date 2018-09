6% meer voorkeurstemmen bij elektronisch stemmen 06 september 2018

In gemeenten met stemcomputers halen kandidaten gemiddeld 6% meer voorkeurstemmen - en wordt er dus minder met een lijststem gewerkt -dan waar nog gebruikgemaakt wordt van potlood en papier. Dat blijkt uit een studie door drie Leuvense politicologen die de score van 3.623 kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 onder de loep namen. Op lijsten in gemeenten zonder elektronisch stemmen brengt gemiddeld 73,4% van de kiezers minstens één voorkeurstem uit. In gemeenten met elektronisch stemmen stijgt dat tot 76,4%. "Als een kandidaat in een gemeente zonder stemcomputers 1% haalt, zal een perfect vergelijkbare kandidaat in een gemeente mét stemcomputers 1,063% halen."