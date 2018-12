6 maanden rijverbod voor Nederlander die 3 fietsers doodreed 15 december 2018

00u00 0

De Nederlandse bestuurder die in mei vorig jaar drie fietsers doodreed in Kasterlee heeft zes maanden rijverbod gekregen. Hij moet ook 2.000 euro boete betalen. Zelf had de man op de vrijspraak gehoopt, omdat hij naar eigen zeggen het bewustzijn was verloren. Maar volgens de rechtbank kan hij dat niet hard maken. De rechter zag zelfs vijf redenen waarom van bewustzijnsverlies geen sprake kan zijn, onder meer omdat tijdens medische onderzoeken geen enkele verklaring werd gevonden. "Het plots opgetreden concentratieverlies is dus eerder het gevolg van wegdromen of in slaap vallen", oordeelde de rechter. Fietsclub Blue Ladies, waar de drie vrouwelijke slachtoffers deel van uitmaakten, is ontgoocheld. "Ze zouden hem beter de handen uit de mouwen laten steken. Eén van de slachtoffers had een zwaar gehandicapt kind. Dat ze hem daar een tijd laten werken, dat zou een straf zijn. Dan wordt hij geconfronteerd met wat hij veroorzaakt heeft", zegt voorzitster Paulle Lenaerts. (JVN)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN