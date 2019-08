Exclusief voor abonnees 6 maanden nadat kar met heet water over hem viel, is Lander klaar voor schooljaar 27 augustus 2019

00u00 0

Zes maanden nadat hij zwaar verbrand raakte bij een ongeval in de refter, maakt Lander (3) zich op voor een nieuw schooljaar. Het jongetje uit Blankenberge lag een week in het ziekenhuis en liep brandwonden op in het gezicht, aan de handen, buik en de rug. Na een lange revalidatie is het ergste eindelijk achter de rug. "Uiterlijk kan je niks meer zien van het ongeval. Het is een enorme opluchting dat hij er geen littekens aan zal overhouden", zegt zijn mama.

