6 keer 0-0 in 18 matchen: een primeur 09 december 2019

Zes keer 0-0. Na achttien speeldagen. Nooit eerder in de geschiedenis van paars-wit verzamelde het zo snel zo veel brilscores. In 1996-1997 duurde het tot speeldag 30 vooraleer de recordkampioen voor een zesde keer op een scoreloos gelijkspel bleef steken. Paars-wit eindigde dat seizoen op een magere vierde plaats. In 2016-2017 verzamelde het Anderlecht van René Weiler tijdens de reguliere competitie vier 0-0's. In de play-offs bleef het nog twee keer scoreloos gelijk. Paars-wit werd toen wél kampioen. (JSe/NVK/VDVJ)