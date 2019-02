6 jaar geleden sloegen dieven al eens slag in kluizenzaal 06 februari 2019

00u00 0 De Krant Ruim zes jaar voor de 'tunnelkraak' werd de kluizenzaal van het BNP Paribas Fortis-kantoor op de Belgiëlei in Antwerpen al eens bezocht door dieven. In het najaar van 2012 slaagde een onbekende dader erin om tijdens de openingsuren van de bank vijf kluizen open te breken.

Twee van de kluizen bleken leeg, maar in de drie andere zat naar verluidt een grote hoeveelheid goud en juwelen die toebehoorde aan een Indiase familie. "Het nieuws van deze inbraak is nooit naar buiten gebracht. De toegangscontrole was destijds niet erg streng", zegt een klant van de bank. "Ik heb gehoord dat de gedupeerden volledig vergoed zijn door de verzekering. De verdachte - die de kluizenzaal was binnengegaan met een trolley - is bij mijn weten nooit ontmaskerd."

"De bank heeft de toegangscontrole nadien wel verstrengd", aldus nog onze bron. "Ook is na de diefstal één wand met kluizen buiten gebruik gesteld. Blijkbaar waren de oudere kluizen met één ruk van een eenvoudige koevoet open te krijgen. De zaal is wel uitgerust met een sensor om ongewone trillingen waar te nemen, maar tijdens de openingsuren staat dat alarm uit. En zoals in elke kluizenzaal in België hangen er geen camera's om de privacy van de klanten te garanderen."

Het Antwerpse parket en de bank kunnen zich de kraak uit 2012 niet meteen herinneren. Volgens de federale politie maakt het voorval geen deel uit van het onderzoek naar de nieuwe inbraak. (PLA)