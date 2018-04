6 jaar cel voor papa die baby doodschudt 21 april 2018

Een 37-jarige man uit Gent is veroordeeld tot zes jaar cel nadat hij op 1 oktober 2013 zijn kindje zo hard door elkaar schudde dat het overleed aan een hersenbloeding. Wim G. werd gek van het gehuil van zijn vijf maanden jonge dochter en wist niet hoe hij hier- mee moest omgaan. Hij kneep meerdere keren in haar gezicht en haar armen - één ervan werd daardoor zelfs gebroken. De man leefde in stress omwille van financiële problemen. Er volgden doktersbezoeken, maar nooit werd er concrete hulp gezocht om de vader bij te staan om het kind degelijk op te voeden terwijl z'n vrouw uit werken was. "Het kindje verdiende een warm nest en geborgenheid, maar het draaide volledig anders uit. De beklaagde is dan ook schuldig over de hele lijn. Zonder deze gewelddaden zou het kindje nu nog geleefd hebben", klonk het vonnis van de Dendermondse rechter. (KBD)

