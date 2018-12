6 huisvrouwen overtuigen 25 artiesten voor benefietsingle 05 december 2018

In het Antwerpse Essen hebben zes enthousiaste huisvrouwen de handen in elkaar geslagen om geld in te zamelen voor de Warmste Week. De eerste actie van 'Essen for Life' kan tellen, want voor hun benefietsingle konden ze rekenen op 25 artiesten. De Grote Wens Band bestaat uit onder anderen Helmut Lotti, Dana Winner, Kris Wauters, Barbara Dex, Coco Jr., Pieter Peirsman van Hooverphonic, Geert Verdickt van Buurman, Klaas Delrue van Yevgueni, Hannelore Bedert, Boogie Boy, Sharon den Adel van Within Temptation, Amaryllis Temmerman, Jan De Campenaere van Venus in Flames, Ilse Goovaerts (beter bekend als Neeka) en Ditte Jaspers uit 'Thuis'. De single 'Je bent niet alleen' is vanaf 12 december te koop, en er hoort ook een professioneel gemaakte videoclip bij. Essen for Life steunt Make-a-Wish en de vzw Serafien, die palliatieve thuisbegeleiding voor kinderen organiseert. Omdat er in 2019 nog andere acties op stapel staan, wordt het geld pas volgend jaar geschonken aan Music for Life. (HL)

