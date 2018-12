6 goals in eerste klasse, 4 tegen KVO Djenepo 24 december 2018

"Was het maar elke week tegen KVO". Zo denkt Moussa Djenepo (20) ongetwijfeld, nadat de Malinees zaterdag al zijn vierde goal tegen KV Oostende lukte dit kalenderjaar. Vorig seizoen scoorde hij zijn eerste goal in eerste klasse op speeldag 30, eerder dit jaar trof hij in de heenwedstrijd op 30 september ook al twee keer raak. Nu opende hij al in de tweede minuut de score na een verre trap van Ondoa.

