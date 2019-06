Exclusief voor abonnees 6 fietsers lopen zware hoofdwondes op 04 juni 2019

00u00 0

Ook fietsers deelden tijdens het zomers weekend in de klappen. Alleen al in de polders rond Diksmuide en Lo-Reninge gebeurden zeven ongevallen met tweewielers. Zes fietsers belandden daardoor in het ziekenhuis. De slachtoffers liepen vooral hoofdletsels op. Een 78-jarige vrouw viel aan de Dodengang toen een auto hevig in de remmen moest. Een wielertoerist van rond de 70 liep een zware hoofdwonde op bij een tuimelperte en ook een 61-jarige in Alveringem liep een hoofdwonde op na een botsing met haar elektrische fiets. Een andere vrouw liep een hersenschudding op toen ze over een borduur viel en een wielertoerist die een fietsend gezin wou inhalen, kwam in botsing met een 16-jarige jongen. Overal kwam de ambulance of MUG ter plaatse en moesten de gewonden naar het ziekenhuis. Niemand is in levensgevaar. (JHM)

