6 Belgen in Lotto-selectie Giro 27 april 2018

Lotto-Soudal rekent in de komende Ronde van Italië (4-27 mei) op zes landgenoten: Tim Wellens, Sander Armée, Jens Debusschere, Frederik Frison, Tosh van der Sande en Victor Campenaerts. Die laatste mikt op de roze trui in de 9,7 kilometer lange openingstijdrit in Jeruzalem. Lars Ytting Bak en Adam Hansen maken het achttal compleet. Die laatste begint aan zijn twintigste grote ronde op rij. (DMM)