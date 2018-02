6.600 boeren onterecht beboet door fiscus 01 februari 2018

Een boete van 50 euro en een belastingverhoging van 10% wacht maar liefst 6.585 Belgische landbouwers. Tenminste, als ze de herinneringsbrief geloven die ze kregen van de FOD Financiën. Daarin staat te lezen dat hun belastingaangifte niet tijdig werd ingediend. Het schrijven zorgde voor grote onrust, want de betrokken landbouwers hebben wél de aangifte ingediend via Tax-on-web. "Een vervelende fout van ons", erkent Francis Adyns, woordvoerder bij de FOD Financiën. "We hebben de aangiften in kwestie wel degelijk goed ontvangen. We verontschuldigen ons voor het ongemak." Financiën heeft op haar website en via sociale media melding gemaakt van het voorval. "We hebben ook de beroepsorganisaties gecontacteerd met de vraag om hun leden zo snel mogelijk op de hoogte te brengen." (VHS)

