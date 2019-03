6.333 gepensioneerden zijn jonger dan 60 06 maart 2019

Ons land telde eind vorig jaar 6.333 bruggepensioneerden jonger dan 60 jaar, zo blijkt uit cijfers die 'De Tijd' opgevraagd heeft bij de RVA. Nochtans: als de regering-Michel haar regeerakkoord naar de letter had uitgevoerd, zouden er nu amper nog mensen onder de 60 zitten in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), zoals het brugpensioen officieel heet. Om meer 55-plussers aan het werk te krijgen, beloofde de federale regering bij haar aantreden immers dat vanaf 2017 niemand nog voor de leeftijd van 60 jaar met brugpensioen zou kunnen gaan. Onder druk van de vakbonden en de werkgeversorganisaties werd de hervorming meer gespreid in de tijd. In totaal konden in 2018 nog 2.304 mensen voor hun 60ste verjaardag in het stelsel stappen. Door die aanhoudende instroom zijn er nog altijd 6.333 mensen van jonger dan 60 jaar met brugpensioen.

