6,3 miljard pintjes: België grootste bierexporteur van Europa 06 december 2018

00u00 0

België heeft Duitsland vorig jaar onttroond als de grootste Europese bierexporteur. Dat blijkt uit cijfers van de federatie van Europese brouwers. Vorig jaar voerden alle Belgische brouwers samen 15,80 miljoen hectoliter bier uit - goed voor ruim 6,3 miljard pintjes. Daarmee lieten ze de Duitsers (15,75 miljoen hectoliter) nipt achter zich, net als de Nederlanders (14,14 miljoen hectoliter). In 2015 en 2016 bezette ons land telkens nog de derde plaats. De belangrijkste exportmarkten waren de VS, China en Canada. Onze eerste plaats is opmerkelijk, omdat ons land pas de zevende grootste bierproducent is. Duitsland voert die ranglijst aan met 93 miljoen hectoliter, ofwel zo'n 37 miljard pintjes. (SPK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN