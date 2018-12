6.000 euro boete voor KVK 19 december 2018

Kortrijk moet na wangedrag van de supporters in de vorige bekerronde een boete van 6.000 euro, waarvan 1.500 met uitstel, betalen. Dat besliste de Geschillencommissie van de KBVB nadat Zulte Waregem-doelman Sammy Bossut in de achtste finales een uitgebrande vuurpot in zijn richting gegooid kreeg. AA Gent moet dan weer 1.500 euro, waarvan 1.000 effectief, ophoesten nadat de fans op speeldag 17 in Lokeren pyrotechnisch materiaal gebruikten.