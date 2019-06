Exclusief voor abonnees 5% CIJFER van de week 15 juni 2019

1 op de 20 jongeren en kinderen heeft in België een BMI dat groter is dan 30, lees: een zorgwekkend gewicht. Een operatie kan soelaas bieden, tegelijk is de terughoudendheid meer dan terecht. Er zijn veel voordelen, maar ook risico's. Jongeren van 20 denken niet verder dan het slanke(re) lijf dat ze op hun 21 willen. Wie wat ouder is, weet: een gezondheid moet langer meegaan dan dat.

