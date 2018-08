5 20 augustus 2018

Vadis Odjidja kreeg voor de vijfde keer rood in zijn 187ste wedstrijd in eerste klasse. Opvallend: voor de vierde maal werd hij uitgesloten met twee gele kaarten - de tweede voor de fout hierboven, toen hij op de voet van Keita ging staan. Alleen op het veld van OHL pakte hij met Club Brugge in december 2011 rechtstreeks rood. (GLA)

