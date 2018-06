5x minder duur om naar buitenland te bellen 19 eurocent per minuut en 6 cent per sms 07 juni 2018

Er is een politiek akkoord bereikt op Europees niveau over lagere telefoontarieven voor internationale oproepen binnen de EU. De roamingtarieven waren al aangepakt, waardoor bellen, sms'en en surfen vanuit een andere lidstaat niet meer duurder is dan in eigen land. Bellen of sms'en vanuit de eigen lidstaat naar een ander EU-land valt daar echter niet onder, zodat internationale oproepen soms meer dan 1 euro per minuut kosten en gemiddeld 3,26 keer zo duur zijn als een nationale belminuut. Belgen die pakweg naar Duitsland bellen, kunnen dat veel goedkoper doen vanuit Nederland dan vanuit ons land. Vanaf 15 mei 2019 is dat voorbij en betaal je voor een belletje naar een EU-land nog maximaal 19 eurocent per minuut. Sms'en mag 6 cent kosten.

