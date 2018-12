5G wordt in 2019 uitgetest in Brussel 13 december 2018

De Franse telecomgroep Orange zal vanaf volgend jaar starten met de uitrol van 5G in 17 Europese steden, waaronder Brussel. 5G is de nieuwste technologie voor supersnel draadloos internet. De uitrol is alleen mogelijk omdat Brussel beslist heeft om stralingsnormen te verhogen van 6 volt per meter tot 14,5 volt. Toch zal het nog tot 2020 duren vooraleer het brede publiek zal kunnen gebruik maken van het mobiele netwerk van de vijfde generatie. In oktober 2019 worden de 5G-licenties, die nodig zijn om de technologie te mogen aanbieden, in ons land geveild. Verwacht wordt dat 5G de capaciteit biedt om veel meer toestellen, waaronder ook zelfrijdende auto's, met elkaar te connecteren. Europa verwacht dat de nieuwste technologie jaarlijks 146 miljard euro voordeel en tot 2,4 miljoen nieuwe jobs kan opleveren.

